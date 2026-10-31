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Il mese si chiude con il sole e bel tempo
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 31 ottobre
Il mese si chiude con il sole e bel tempo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 31 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Il mese si chiude con il sole e bel tempo
Nella notte si prevede un cielo con nubi sparse. Le temperature si attestano intorno ai 10,1°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 1,3 e 2,4 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si mantiene alta, intorno al 89%.
La mattina porta un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si presenta sereno, con la temperatura che raggiunge i 15,6°C alle 11. La velocità del vento aumenta leggermente, ma rimane comunque contenuta. L’umidità scende progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.
Nel pomeriggio, il cielo continua a rimanere sereno, con temperature che si stabilizzano attorno ai 12,2°C. La velocità del vento si mantiene su valori moderati, mentre l’umidità si attesta intorno al 70%, offrendo così condizioni favorevoli per attività all’aperto.
La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo che si presenta ancora con nubi sparse. Le temperature diminuiscono, scendendo fino a 7°C. La velocità del vento rimane bassa, contribuendo a una sensazione di calma. L’umidità aumenta nuovamente, ma senza particolari effetti sul comfort.
In sintesi, il meteo nel Biellese si preannuncia nel complesso favorevole, con temperature miti durante il giorno e un cielo prevalentemente sereno.
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