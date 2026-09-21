Il maestro Ermanno va in pensione: Cerrione perde la sua colonna. Ci sono momenti nella vita di una comunità scolastica in cui le parole sembrano non bastare per racchiudere anni di dedizione, lezioni quotidiane e legami indissolubili.

Il traguardo della pensione per un insegnante è uno di questi: un passaggio che unisce la gioia per il meritato riposo alla profonda commozione per un ciclo che si chiude.

Il maestro Ermanno va in pensione

La scuola primaria di Cerrione ha salutato ufficialmente una delle sue figure più amate: il maestro Ermanno Bertagnolio, andato formalmente in pensione.

Residente in paese e colonna portante del plesso scolastico locale, il maestro Ermanno ha tagliato il traguardo della pensione dopo una carriera esemplare. Dal 2013 ha prestato servizio nella scuola primaria del pase. Diventando anno dopo anno un punto di riferimento insostituibile non solo per gli alunni che si sono succeduti dietro i banchi, ma per l’intera cittadinanza.

Il suo non è stato un semplice lavoro, ma una vera e propria missione educativa.

Ricordare il tempo trascorso insieme tra i corridoi e le aule della scuola solleva un’ondata di forti emozioni in chiunque abbia incrociato il suo cammino.

Emozione e commozione

A farsi portavoce del profondo sentimento di gratitudine collettiva è il vicesindaco Anna Maria Zerbola. Che ha voluto dedicare al docente un caloroso messaggio di commiato e ringraziamento a nome di tutta la comunità. «In servizio nella nostra scuola primaria dal 2013, nonché residente in paese, il maestro Ermanno raggiunge la meritata pensione. Desideriamo ringraziarlo per il suo impegno, la gentilezza, la pazienza, i sorrisi e gli insegnamenti. Lascia a tanti studenti, famiglie, colleghi e all’amministrazione comunale un grande esempio di guida per aver fatto crescere i nostri ragazzi con pazienza, passione e con tanti sorrisi incoraggianti. Porteremo con noi tutto ciò che ha seminato. Buona pensione».

Con il pensionamento del maestro Bertagnolio, la scuola perde un professionista straordinario e un uomo di rara sensibilità.

I suoi “sorrisi incoraggianti”, citati dal vicesindaco, sono stati per oltre dieci anni la medicina migliore per superare le piccole e grandi sfide dei giovani alunni. L’eredità culturale e umana che lascia in paese è immensa. Generazioni di ragazzi sono cresciute sotto la sua guida attenta, imparando non solo le materie scolastiche, ma i valori fondamentali del rispetto e della convivenza. Il suo insegnamento continuerà a germogliare nel futuro dei suoi ex allievi.

LEGGI ANCHE: Scuola. Chiorino-Zappalá (FdI): “Difendiamo le scuole paritarie”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato