Scuola, Chiorino-Zappalá (FdI): «Libertà educativa pilastro irrinunciabile. Le scuole paritarie sono un patrimonio da difendere».

Scuola. Chiorino-Zappalá (FdI): “Difendiamo le scuole paritarie”

«Per Fratelli d’Italia la libertà di scelta educativa non è mai stata e non sarà mai in discussione: è un pilastro irrinunciabile di un sistema educativo davvero libero e capace di mettere al centro le famiglie. Compito delle istituzioni è garantire loro la possibilità concreta di farlo. In piena continuità rispetto a quanto deliberato negli ultimi anni, la scelta della Regione Piemonte di confermare l’investimento nelle scuole dell’infanzia paritarie è il riconoscimento del ruolo fondamentale che queste realtà svolgono all’interno del nostro sistema educativo e nelle nostre comunità. Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e rappresentano ogni giorno una risposta concreta per migliaia di famiglie».

Lo hanno dichiarato Elena Chiorino e Davide Zappalá, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, in merito all’assegnazione di 7,7 milioni di euro da parte della Regione Piemonte per le scuole paritarie.

«Apprezziamo la volontà di destinare il 75% delle risorse ai piccoli Comuni e alle frazioni, da Biellesi siamo più che consapevoli che difendere una scuola in questi territori voglia dire difendere una comunità intera» concludono Chiorino e Zappalá.

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