Il grande basket a Biella con Olimpia Milano-Salonicco.

La grande pallacanestro fa tappa a Biella per uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi dell’anno. Sabato 12 settembre 2026, alle ore 18:00, il parquet del Biella Forum ospiterà l’attesissima amichevole internazionale tra l’Armani Olimpia Milano, Campione d’Italia in carica, e il PAOK Salonicco, storico club greco da decenni protagonista nelle competizioni europee.

Per il Comune di Biella si tratta di un evento di straordinaria rilevanza, che conferma la vocazione della città nell’attirare manifestazioni sportive di alto livello e riafferma il ruolo del Biella Forum come struttura di riferimento del territorio.

L’incontro è destinato a richiamare un folto pubblico non solo dal Biellese, ma anche dalle province limitrofe e da diverse regioni del Nord Italia, garantendo una ricaduta positiva sul tessuto economico locale, tra attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive.

«Biella continua a dimostrare di essere una città capace di ospitare eventi di primo piano», afferma il Sindaco Marzio Olivero.

«Lo sport rappresenta un eccezionale veicolo di promozione del territorio e un’importante opportunità di crescita. Portare nella nostra città i Campioni d’Italia e una delle squadre più prestigiose della Grecia significa offrire ai cittadini uno spettacolo di altissimo livello e, allo stesso tempo, dare visibilità a Biella ben oltre i confini locali.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo appuntamento: sono certo che richiamerà centinaia di appassionati e contribuirà a consolidare l’immagine di Biella come vera e propria città dello sport.»