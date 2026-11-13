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Il giornalismo piange Milena Boccadoro: 70 anni

Fino al 2022 volto storico del Tgr del Piemonte

Pubblicato

37 minuti fa

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Volto storico del Tgr del Piemonte, Milena Boccadoro era andata in pensione nel 2022. Aveva diretto i telegiornali e si era occupata di molti servizi. Si è spenta a 70 anni.

Con la scomparsa di Milena Boccadoro il Piemonte perde una giornalista di grande valore e una delle voci più autorevoli dell’informazione regionale. Per decenni ha raccontato con professionalità, rigore e sensibilità la vita della nostra comunità, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini e cittadine attraverso il Tgr. È stata un vero e proprio volto del Piemonte.

Il suo lavoro al Tg scientifico Leonardo e nella redazione regionale della Rai ha contribuito a diffondere conoscenza, cultura e informazione di qualità, sempre con grande attenzione ai temi sociali, ambientali e ai diritti delle persone. Anche dopo il pensionamento, Milena Boccadoro non ha mai smesso di impegnarsi per il bene comune, dedicando tempo ed energie al volontariato, alle battaglie per i diritti delle donne e al sostegno delle persone più fragili.

A nome del Gruppo consiliare del Partito Democratico del Consiglio regionale del Piemonte esprimo il più sincero cordoglio ai suoi familiari, agli amici e a tutti i colleghi che hanno condiviso con lei un percorso professionale e umano straordinario. Il suo contributo all’informazione piemontese, alla cultura e all’impegno sociale resterà un patrimonio prezioso per la nostra regione.

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