Il giornalismo piange Corrado Augias. Giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo, si è spento all’età di 91 anni. Era nato infatti a Roma il 26 gennaio 1935.

Il giornalismo piange Corrado Augias

E’ è stato soprattutto un uomo di cultura. Un intellettuale vecchio stampo, di quelli che non esistono più, e grande divulgatore culturale.

Apprezzato per la passione per la letteratura, la musica, la storia, la conoscenza della società in cui viviamo. Il garbo nei modi e nello stile, l’autoironia e la straordinaria memoria lo hanno reso un punto di riferimento in programmi di successo come la “Torre di Babele”, che ha condotto dal 2023 fino ai suoi ultimi giorni su La7.

Masin daai tempi del Tg1, negli anni ’60, il suo sguardo di Augias ha spaziato dalla cronaca alla cultura. Con un linguaggio tanto appassionato e rigoroso quanto coinvolgente e capace di parlare a tutti. Nella storia della Rai restano programmi d’eccellenza come il “Telefono Giallo”, “Quante Storie”, “Città segrete”. Senza dimenticare le incursioni nel mondo dei libri in “Babele” e in quelle nella musica classica con “La gioia della musica”, insieme all’Orchestra Rai.

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