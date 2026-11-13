Addio a Paolo Cuffolo: aveva 71 anni

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Paolo Cuffolo di 71 anni. Era rimasto vedovo. Lascia il figlio Stefano, la cognata Donata, il cognato Massimo. Il funerale sarà celebrato oggi venerdì 13 novembre. Lo ricorda don Silvano Cuffolo: “un ricordo e una preghiera per il compaesano Cuffolo Paolo, ha raggiunto la sua sposa nella vita eterna. le nostre famiglie sono originarie dei monti del Friuli di lingua slovena”

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