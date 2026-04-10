E’ sbarcato anche a Biella il nuovo movimento politico “Futuro Nazionale” fondato dall’ex generale dell’Esercito Roberto Vannacci. Il referente locale di quello che è registrato come circolo numero 352 a dimostrazione di come il nuovo soggetto politico sia in fase di piena espansione su tutto il territorio nazionale è Guido Dellarovere, molto conosciuto per il suo passato di amministratore locale, come sindaco di Occhieppo Superiore per due legislature e assessore all’Agricoltura della giunta provinciale guidata dal leghista Roberto Simonetti. Dellarovere, libero professionista, è anche conosciuto oltre i confini provinciali essendo presidente di Federcaccia Piemonte.

Il generale Vannacci alla conquista di Biella

«Com’è noto, da sempre sono un sostenitore del centrodestra, da tempi del Popolo delle Libertà di berlusconiana memoria che ho avuto l’onore di rappresentare anche come assessore provinciale. Per quanto riguarda la militanza nei partiti in passato ho avuto la tessera di Alleanza Nazionale mentre in tempi più recenti ho partecipato, ma semplicemente a livello di amicizia, alla campagna elettorale di Cristina Patelli dando il mio contributo ed è stato in questa occasione che ho incontrato il generale Vannacci».

Un incontro che oggi è sfociato nell’adesione ufficiale a Futuro Nazionale. «Una cosa che mi ha sorpreso è il fatto che il nuovo movimento ha generato un entusiasmo che non avevo mai visto prima, neanche ai tempi del PdL. In pochi giorni, partendo dal nulla, il circolo ha già raccolto 51 adesioni, tra cui anche quella di un ex assessore della giunta di Biella oltre a quattro consiglieri comunali di altri comuni biellesi».

«Le faccio un esempio. Nei giorni scorsi – continua Dellarovere – sono stato avvicinato da un signore che ho sempre pensato fosse un convinto elettore del centrodestra. E invece non era così. “Sono 20 anni – mi ha detto – che non vado più a votare ma ora sono convinto della proposta del generale e voglio rimettermi in gioco”. E’ una cosa che mi ha sorpreso molto e non è stato l’unico caso, le adesioni continuano ad arrivare».

Secondo le cronache politiche il Piemonte è una regione dove Vannacci sta facendo molti proseliti. Nei giorni scorsi quale responsabile regionale è stato nominato Emanuele Pozzolo, deputato, ex Fratelli d’Italia, nome noto alle cronache biellesi soprattutto per lo sparo di Capodanno a Rosazza, già fedelissimo di Andrea Delmastro. Nel confinante vercellese, sono stati arruolati Gian Carlo Locarni, ex segretario cittadino della Lega, già assessore e attuale consigliere comunale di Vercelli, Margherita Candeli, ex consigliere comunale di Vercelli; Galliano Zenti, trascorsi nelle file di Forza Italia e Michele Altamura, leghista e militante della prima ora dei Club Vannacci. Per eventuali informazioni è possibile contattare Guido Dellarovere attraverso la sua pagina facebook, oppure al numero 329 8532928.

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