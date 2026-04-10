Attualità
Stuprata da tre calciatori dopo la festa promozione
Tre giocatori ora devono rispondere di violenza sessuale e uno di revenge porn.
Stuprata da tre calciatori dopo la festa promozione.
Tre giocatori che lo scorso campionato militavano nel Bra, all’epoca in serie D, sono finiti sotto processo con l’accusa di violenza sessuale e Revenge porn.
Ad accusarli una ragazza. Alla giovane era stato proposto da uno degli accusati di partecipare a un rapporto sessuale di gruppo, questa aveva rifiutato.
Durante la serata aveva seguito il calciatore a casa sua e lì si è trovata altri due calciatori subendo plurimi atti sessuali di gruppo.
Le immagini del festino sono finite anche sulla chat di squadra.
A essere imputati F. P. di 25 anni di Roma, A. R. 23 anni di Tivoli, C.J.M. di 21 anni di Mondovì, ora tutti giocatori in altre squadre. L’accusa è di violenza sessuale di gruppo e uno deve rispondere anche di Revenge porn.
La donna, una 20enne di Torino, il giorno dopo il festino si era recata in ospedale a Torino. La giovane avrebbe poi tentato anche il suicidio in seguito a quell’episodio.
Gli avvocati difensori parlano di incongruenze nel quadro accusatorio.
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