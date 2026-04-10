Stuprata da tre calciatori dopo la festa promozione.

Tre giocatori che lo scorso campionato militavano nel Bra, all’epoca in serie D, sono finiti sotto processo con l’accusa di violenza sessuale e Revenge porn.

Ad accusarli una ragazza. Alla giovane era stato proposto da uno degli accusati di partecipare a un rapporto sessuale di gruppo, questa aveva rifiutato.

Durante la serata aveva seguito il calciatore a casa sua e lì si è trovata altri due calciatori subendo plurimi atti sessuali di gruppo.

Le immagini del festino sono finite anche sulla chat di squadra.

A essere imputati F. P. di 25 anni di Roma, A. R. 23 anni di Tivoli, C.J.M. di 21 anni di Mondovì, ora tutti giocatori in altre squadre. L’accusa è di violenza sessuale di gruppo e uno deve rispondere anche di Revenge porn.

La donna, una 20enne di Torino, il giorno dopo il festino si era recata in ospedale a Torino. La giovane avrebbe poi tentato anche il suicidio in seguito a quell’episodio.

Gli avvocati difensori parlano di incongruenze nel quadro accusatorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook