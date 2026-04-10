Filippo Borrione presenta il giro ciclistico della Provincia di Biella.

Filippo Borrione presenta il giro ciclistico della Provincia di Biella

Presidente, prima di parlare del 30° Giro Ciclistico della Provincia di Biella, tradizionale “evento di apertura” della stagione agonistica di UCAB, una domanda: vi siete ripresi dalla Stagione 2025? E’ stato un anno un po’ impegnativo …

“Certo” risponde sorridendo Filippo Borrione. “Effettivamente il 2025 è stato un anno un po’ “impegnativo”. D’altra parte, non avrebbe potuto essere altrimenti, perché l’anno del centenario è un evento unico! Diciamo che è stata una stagione in cui abbiamo fatto tante, forse troppe cose: oltre al libro e alla festa dei 100 anni c’è stato il Giro della Valle d’Aosta, il Tour de l’Avenir e poi, prima di fine anno, il Giro dell’Emilia e la prima edizione del Trofeo Tessile e Moda. Sono impegni che ci hanno preso tantissimo, anche perché si sono aggiunti a quella che è la nostra normale attività, già di per sé alquanto impegnativa. Però ce l’abbiamo fatta e tutto è andato bene. Non possiamo che essere soddisfatti per questo.

Presidente, alla luce di quello che è stato il 2025, possiamo dire che quest’anno sarà un po’

più tranquillo?

Diciamo che stiamo ancora cercando di essere un po’ più tranquilli! Sicuramente ci ha aiutato il fatto di non avere più gli appuntamenti legati al centenario; ma comunque non sono mancati gli impegni “fuori zona” a cui, giocoforza, abbiamo dovuto dire di no. Perché abbiamo avuto molte più richieste di quelle che possiamo soddisfare e quindi abbiamo dovuto fare delle scelte, sia per quanto riguarda la Direzione di gara sia l’organizzazione delle gare; perché tutto non si può fare.

Veniamo al Calendario 2026? Quali sono le novità?

Diciamo che il nostro Calendario è stato tracciato sulla falsariga di quello dell’anno scorso. Per quanto riguarda i nostri appuntamenti, partiremo a metà aprile con il Giro della Provincia di Biella; poi, il 2 giugno, saremo a Valdengo, per il Memorial Borrione, Lava, Pella e Vercelli; tre gare dedicate alle categorie “Esordienti I anno”, “Esordienti II anno” e “Allievi”. La settimana dopo, invece, saremo a Gaglianico per il tradizionale appuntamento con il Trofeo Ilario Ormezzano SAI, dedicato alle sole categorie “Esordienti I anno” ed “Esordienti II anno”. Sempre a giugno, il 28, ci sarà il nostro primo appuntamento “fuori zona”. E’ una gara per noi nuova, riservata agli Juniores, che si chiama “Dall’Erbaluce al Paradiso” e si corre nel Canavese. Partenza a Caluso e arrivo a Campiglia Soana, ai piedi del Gran Paradiso. Il 13 luglio ci sarà poi la Gran Fondo Biella-Oropa e quindi, a settembre (sabato 26 settembre, per la precisione), la Biella-Oropa storica (quella in stile

“retrò”, fatta con le biciclette d’epoca). E per il momento, ci fermiamo qui.

Veniamo al Giro della Provincia di Biella, che sarà presentato in dettaglio nella Conferenza Stampa di venerdì 10. Quest’anno si corre una settimana prima del solito…

Si, abbiamo dovuto anticipare la data al 19 aprile perché… non abbiamo potuto fare altrimenti. E’ successo che è stata messa a calendario un’altra gara, il Giro dell’Appennino, lo stesso giorno in cui avremmo dovuto disputare la nostra. Così facendo ci saremmo ritrovati ad avere, a 150 chilometri di distanza, due gare che, praticamente, si rivolgevano allo stesso “parterre” di concorrenti. Perché il Giro dell’Appennino è una 1.1 PRO mentre noi siamo una 1.2 ME. Ora, alla nostra tipologia di gara possono partecipare i professionisti italiani e tutte le “Development” e “Continental” straniere; mentre al Giro dell’Appennino possono prendere parte le squadre “World Tour” (che da noi non possono venire) e poi gli stessi professionisti e le Continental che possono venire da noi. Questi atleti, per noi e per il Giro dell’Appennino, sono il 60/70% dei partenti e quindi, in pratica, li avremmo costretti a scegliere, o di qui o di là. Con tutti i rischi che una simile scelta comporta. Anticipando la gara di una settimana, abbiamo evitato questo problema; anzi, ai primi di gennaio, quando i calendari non erano ancora usciti, ci siamo ritrovati ad avere 63 richieste di partecipazione… e abbiamo poi chiuso, come da regolamento, con 35 squadre!

Per quanto riguarda il percorso, possiamo anticipare qualcosa del 30° Giro della Provincia?

Possiamo dire che la gara ricalcherà il tracciato delle ultime due edizioni. Ci sarà qualche piccola modifica viaria solo nella parte finale, come spiegheremo meglio nella Conferenza Stampa di Presentazione (*). Per il resto tutto immutato: ritrovo all’Accademia dello Sport di Città Studi, “chilometro zero”; in Corso Europa e complessivi 145 chilometri (più i 6 di trasferimento da Corso Pella a Corso Europa) di gara, con arrivo nel pomeriggio a Biella, in Piazza del Duomo.

Un’ultima domanda: ci saranno ancora diretta televisiva e “carovana pre giro”?

Certamente! La diretta televisiva sarò diffusa on line sui canali di Pianeta Giovani, su YouTube, Tik Tok e tramite la pagina Facebook di UCAB Biella; mentre la "carovana pre giro" sarà composta dalle vetture storiche di AMSAP, il Club di Auto e Moto d'Epoca di Biella, e dalle moto del MotoClub Perazzone-Cavallini.

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