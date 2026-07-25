Il fine settimana si apre con sole e caldo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 25 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il fine settimana si apre con sole e caldo

Nella notte si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesta attorno al 55%. Le temperature si mantengono intorno ai 23,7°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento è moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest.

La mattina si presenta con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungono i 26,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa è minima, attestandosi al 2%. I venti si mantengono leggeri e provenienti da Sud Est. L’umidità è in calo, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continuano a essere favorevoli, con temperature che toccano i 31,5°C. La presenza di poche nuvole non influenza il bel tempo e le precipitazioni rimangono assenti. I venti sono deboli, con direzione Sud Est.

La sera è caratterizzata da un cielo con poche nuvole, e le temperature cominciano a scendere, stabilizzandosi attorno ai 21,6°C. Anche in questo frangente, non si registrano precipitazioni. L’umidità aumenta leggermente, ma rimane comunque a livelli accettabili per una serata estiva.

In sintesi, oggi nel Biellese si assiste a una giornata calda e prevalentemente soleggiata, con temperature che favoriscono attività all’aperto.

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