La Biblioteca Civica di Biella presenta “Il Coraggio di chi trema”di Valentina Giacinti e Alessandro Alciato.

“Il Coraggio di chi trema”di Valentina Giacinti e Alessandro Alciato

La Biblioteca Civica di Biella ospiterà martedì 19 maggio 2026 alle ore 18.30 la presentazione del libro Il coraggio di chi trema. La mia vita in contropiede (Mondadori, 2026) di Valentina Giacinti e Alessandro Alciato.

A moderare l’incontro sarà Gabriele Pinna, giornalista.

Mancano 720 minuti al sogno. Poi 630. Poi 540. Il tempo si accorcia e il primo scudetto, con la maglia della Roma, prende forma, partita dopo partita, fino a sciogliersi in un pianto liberatorio che racchiude anni di sacrifici, ostinazione e silenzi.

Valentina Giacinti non è stata una predestinata. È cresciuta in un calcio femminile ai margini, tra campi difficili e allenamenti serali, quando il massimo campionato viveva lontano dai riflettori. Poi i numeri hanno parlato: 41 gol in una stagione con il Mozzanica, la vittoria della Supercoppa italiana, la fascia da capitana del Milan, oltre 200 reti in Serie A, le presenze con la Nazionale e l’ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. Un percorso costellato di traguardi, scudetti e cambiamenti storici, come il passaggio al professionismo vissuto da protagonista.

Accanto alla crescita sportiva, emerge anche una battaglia costante contro gli stereotipi che hanno a lungo frenato il calcio femminile: pregiudizi, diffidenze e ostacoli culturali che l’autrice ha affrontato con determinazione, rispondendo con i fatti e con il linguaggio universale del gol.

Nel libro, scritto insieme al giornalista Alessandro Alciato, Giacinti racconta anche il lato più intimo del suo percorso, fatto di fragilità e consapevolezza. Il coraggio di chi trema non è solo la storia di un’atleta straordinaria, ma il racconto autentico di una donna che ha imparato come la vera forza stia anche nel mostrare le proprie vulnerabilità.

Valentina Giacinti, nata a Trescore Balneario (BG) il 2 gennaio 1994, è tra le più forti e conosciute calciatrici italiane di sempre. Tre volte capocannoniera della Serie A, nel 2023 è stata inserita nella Hall of Fame del calcio italiano. Ha vestito le maglie di Atalanta, Napoli, Brescia, Milan, Fiorentina, Roma – con cui ha vinto due scudetti – e Galatasaray; nel 2026 è passata al Como 1907. Con la Nazionale italiana ha collezionato oltre ottanta presenze, partecipando anche ai Mondiali del 2019.

Alessandro Alciato è giornalista e scrittore, papà di Niccolò e Allegra, orgogliosamente biellese dal 1977. Come co-autore ha curato, fra le altre, le biografie di Carlo Ancelotti, Andrea Pirlo, Andrij Ševčenko e Henrikh Mkhitaryan, tradotte in tutto il mondo. È stato quattro volte finalista al Bancarella Sport.

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