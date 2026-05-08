Si è chiusa con il tutto esaurito dello spettacolo “Le nostre donne”, con protagonista Luca Bizzarri, la stagione teatrale “Biella in scena” 2025-2026, promossa e sostenuta dal Comune di Biella e realizzata dall’Associazione Il Contato del Canavese. Un’edizione che ha confermato un forte interesse del pubblico e un crescente apprezzamento per la proposta culturale.

“Biella in scena”: chiusa una edizione con grandi numeri

La stagione ha registrato numeri complessivi di grande rilievo: circa 7.000 presenze per gli spettacoli in abbonamento e circa 10mila per quelli fuori abbonamento. A questi si aggiunge un dato significativo relativo ai 600 abbonamenti che confermano un pubblico fidelizzato e partecipe.

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, esprime soddisfazione per i risultati raggiunti: «Anche quest’anno la stagione teatrale ha dimostrato la solidità di un progetto culturale condiviso e molto atteso dalla cittadinanza. I numeri confermano la bontà del lavoro svolto e la capacità di offrire una programmazione di qualità, capace di coinvolgere gusti diversi. Rinnovo il mio ringraziamento a Il Contato del Canavese: la cultura è un investimento strategico per la nostra città e continueremo a sostenerla con convinzione.»

L’assessore alla Cultura, Sara Gentile, sottolinea il valore della stagione appena conclusa e le prospettive future: «Il record di abbonamenti e le importanti presenze registrate confermano il forte interesse dei biellesi verso le iniziative culturali. La stagione è stata variegata e molto apprezzata dal pubblico, con un indice di gradimento significativo che ci incoraggia a proseguire su questa strada.

Questa esperienza non si esaurisce con la chiusura della stagione teatrale, ma proseguirà con nuove iniziative nel Chiostro di San Sebastiano, insieme a Il Contato del Canavese, Fondazione Accademia Perosi e altre realtà del territorio. Il programma estivo, che presenteremo nei prossimi giorni in dettaglio, includerà anche il cinema all’aperto, da metà giugno ai primi giorni di agosto, così da riportare il grande schermo in uno dei luoghi più suggestivi della città.» Soddisfazione anche da parte di Rita Ballarati e Mario Liore per Il Contato del Canavese:

«Si conclude una stagione teatrale molto attesa e particolarmente riuscita, impreziosita da grandi

interpreti e da una programmazione che ha spaziato dalla commedia brillante al musical, dai temi

sociali alla musica e all’attualità. Una varietà che il pubblico di Biella in Scena ha dimostrato di

apprezzare con grande partecipazione e attenzione. Come organizzatori siamo soddisfatti del

riscontro ottenuto e della possibilità di proseguire, insieme all’Amministrazione Comunale, un

percorso ormai consolidato, che cresce anno dopo anno in qualità ed entusiasmo.»

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