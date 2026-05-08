Attualità
Il compagno è ubriaco e non lo vuole più in casa
Diversi gli interventi dei carabinieri ieri nel Biellese per le liti.
Il compagno è ubriaco e non lo vuole più in casa
Intervento dei carabinieri ieri a Biella per una persona ubriaca in casa. Una donna ha riferito che il compagno era ubriaco e non lo voleva più in casa.
Ma ci sono stati diversi interventi ieri nel Biellese da parte dei carabinieri per liti e per la presenza di persone ubriache.
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