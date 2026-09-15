Il Consultorio ostetrico-ginecologico si trasferisce a Cossato.

A partire da mercoledì 16 settembre, il consultorio ostetrico-ginecologico sarà nuovamente operativo presso la nuova Casa della Comunità di Cossato, situata in Via Pier Maffei 59. Il servizio era stato temporaneamente trasferito presso la sede territoriale ASL BI di Vigliano Biellese, in via Milano 299, per consentire lo svolgimento degli interventi di riqualificazione dell’edificio di Cossato nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità.

Il rientro del Consultorio rappresenta un ulteriore passaggio nel progressivo completamento e rafforzamento dei servizi della Casa della Comunità di Cossato, inaugurata nei mesi scorsi dopo gli interventi di riqualificazione previsti nell’ambito del PNRR. La sede di via Pier Maffei torna così ad accogliere anche un servizio che rappresenta un importante punto di riferimento territoriale per la salute della donna e per il percorso nascita.

I Consultori familiari sono infatti servizi sociosanitari integrati con competenze multidisciplinari, dedicati alla promozione della salute e alla prevenzione, con particolare riferimento alla salute della donna, all’età evolutiva, all’adolescenza e alle relazioni familiari. Tra le attività sono comprese:

le visite e i colloqui per la contraccezione e in fase preconcezionale;

le visite ginecologiche;

l’assistenza durante la gravidanza e il periodo successivo al parto;

la consegna dell’Agenda di Gravidanza;

il sostegno all’allattamento;

gli incontri di accompagnamento alla nascita.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, presso il secondo piano della Casa della Comunità di Via Pier Maffei 59 a Cossato, e seguirà i seguenti orari:

Assistenza ostetrica e informazioni. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 8.00 alle 15.00.

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 8.00 alle 15.00. Visite ginecologiche. Si effettuano il lunedì, il martedì e il giovedì su prenotazione.

Per informazioni è possibile recarsi in sede oppure telefonare ai numeri 01515159405 o 3351979985, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00. Per prenotazioni occorre presentarsi fisicamente agli sportelli delle sedi CUP territoriali.

Si ricorda che è sempre necessario prenotare un appuntamento per accedere ai servizi di visita ginecologica, tamponi vaginali, visite ostetriche per gravidanze a basso rischio, consegna agende di gravidanza e sostegno per l’allattamento al seno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato