Il carnevale storico di Santhià entra in classe

Una maschera da colorare e una da inventare insieme. È la proposta di «Colora la tua maschera», il concorso promosso dalla Società Fagiuolesca, organizzatrice del Carnevale Storico di Santhià, per le alunne e gli alunni della scuola primaria del plesso Sant’Ignazio da Santhià.

Ogni classe lavorerà in gruppo su un cartellone diviso in due sezioni. Nella prima i bambini coloreranno una maschera, nella seconda ne disegneranno una di loro invenzione. La Società Fagiuolesca consegnerà i cartelloni alla scuola a fine novembre. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 20 gennaio 2027.

I lavori saranno esposti nella sede della Pro Loco di Santhià, dove sabato 6 febbraio 2027 alle 10.30 si terranno l’inaugurazione della mostra e la premiazione. Tutte le classi partecipanti riceveranno buoni acquisto da utilizzare nelle cartolerie locali. Al termine della cerimonia sarà offerta una merenda a tutti i presenti.

Le scolaresche potranno visitare la mostra e il Museo del Carnevale su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il responsabile del progetto, il Cavajer Giancarlo Berri Libero, al 338 352 7659.

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