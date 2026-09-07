Il Capitolo del Piemonte della Confraternita di S. Jacopo di Compostella festeggia 15 anni.

Il Capitolo del Piemonte della Confraternita di S. Jacopo di Compostella festeggia 15 anni

La Confraternita di San Jacopo di Compostella – Capitolo del Piemonte celebra il proprio quindicesimo anno, il Quindecimus Annus, con il settimo incontro Compostellano in Piemonte, in programma dall’11 al 13 settembre al Santuario di Graglia e alla Chiesa di San Giacomo al Piazzo.

L’appuntamento inizierà venerdì 11 al Santuario, con l’accoglienza dei partecipanti dalle 16, l’incontro di benvenuto e le comunicazioni alle 18.30, quindi la cena alle 20.

Sabato 12 settembre la giornata si aprirà alle 9.30 con la riunione del Capitolo del Piemonte e alle 10 con l’inaugurazione del Convegno. Dopo i saluti del rettore del Santuario di Graglia, don Eugenio Zampa, del coordinatore delle Confraternite del Piemonte Enzo Clerico e del Rettore della Confraternita di San Jacopo di Compostella, Paolo Caucci von Saucken, seguiranno gli interventi dedicati alla storia e all’esperienza del pellegrinaggio. Paolo Caucci von Saucken parlerà di “Una Confraternita nella storia dei cammini”; Davide Gandini, priore del Capitolo della Liguria, presenterà “Il pellegrino che non arrivava. Casimiro Barello da Cavagnolo”; don Fulvio Trombetta affronterà il tema “Sole, Nuvole, Stupore: adolescenti sul cammino di Santiago”. Alle 12.30 il pranzo al Santuario. Alle 15 riprenderanno i lavori con la sessione “Le vie di pellegrinaggio in Piemonte: storia, cultura, innovazione”, con gli interventi sul Cammino della Gran Madre al Sacro Monte di Graglia, a dieci anni dal suo avvio, di Antonio Crestani, Cinzia Beatrice e Roberta Carrera; Monica D’Atti presenterà “Hóspes eram et collegistis me – Ero pellegrino e mi hai ospitato”, mentre Monique Emanuelli parlerà de “Il Tau di Francesco e la colomba della pace insieme sui sentieri del Piemonte: le Chemin d’Assise”. Alle 16.30 sarà celebrata la messa dal rettore del Santuario, don Eugenio Zampa. Alle 17.30 seguiranno la presentazione de “Il Progetto Bordoni 2027”, con Marc Ugolini e l’intervento di Gloria Tosoni sulla devozione a Santa Maria Maddalena in Valle Stura di Demonte. Conclusi i lavori, alle 20 cena al Santuario.

Domenica 13 settembre la giornata inizierà alle 7.30 con la colazione. Alle 9 trasferimento al parcheggio “Borgo del Piazzo” di Biella, dove le Confraternite potranno indossare gli abiti da cerimonia. Alle 10 partirà la processione dalla fontanella del Bottalino, presso il mosaico dedicato a San Giacomo, alla Madonna d’Oropa e al Beato Agostino De Fango, fino alla Porta della Torrazza e quindi alla parrocchiale del Piazzo. Alle 10.30, nell’antica chiesa medioevale di San Giacomo, aggregata all’Alma Cattedrale Metropolitana di Compostella, sarà celebrata la messa dal vescovo Roberto Farinella, con l’accensione del botafumeiro. Seguiranno la benedizione dei pellegrini in partenza e la consegna delle credenziali. L’incontro si concluderà alle 13 con il pranzo al ristorante “Antico Comune”.

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