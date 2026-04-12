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Il Cammino di Santiago: un’esperienza indelebile

Un appuntamento a Candelo

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Nell’ambito del progetto “Sguardi dal Mondo”, promosso dalla Biblioteca Civica di Candelo e dall’Assesorato Politiche Sociali, Carlo Viana condividerà la sua esperienza venerdì 17 aprile 2026 alle ore 21.00 presso Sala Affreschi  di Candelo (Centro Socio Culturale “Le Rosminiane”).
“Il cammino verso Santiago di Compostela è un viaggio complesso nella sua estrema semplicità. È un passo dopo l’altro ricco di incontri, di scoperte, di natura, di lentezza, di sofferenza e alla fine di gioia. Il motivo non c’è,  si realizza man mano, km dopo km e che Checco Zalone ben rappresenta nel suo ultimo film o Coelho nel suo libro Il cammino di Santiago. Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita perché c’è un’imprevedibile scoperta che alla fine si svela essere affascinante ed indelebile” – commenta Selena Minuzzo, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali.
Il progetto si conferma così come uno spazio vivo di cultura e di dialogo, capace di costruire ponti tra diverse culture, tra territori e persone, offrendo occasioni di crescita condivisa.
L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.
Paolo Gelone, Sindaco di Candelo, conclude: «Siamo felici di poter offrire alla cittadinanza occasioni come questa, fatte di racconto, confronto e condivisione. Iniziative come Sguardi dal Mondo arricchiscono la nostra comunità e confermano Candelo come un luogo aperto alla cultura, alle esperienze e alle storie che sanno ispirare.»
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