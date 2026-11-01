AttualitàBiella
Ieri avete perso La Provincia di Biella? Oggi la trovate ancora in edicola
Tante notizie interessanti
Se ieri avete perso il giornale La Provincia di Biella non preoccupatevi perché oggi, domenica 1° novembre, lo trovate ancora in edicola. Ci sono tantissime notizie interessanti, a partire dai segnali di una economia in evidente crisi, alle proteste giovanili e al primo allarme freddo di quest’anno. Poi i fatti di cronaca e le notizie di sport. E tanto altro ancora…
Vi aspettiamo in edicola! Buona giornata a tutti!
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