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Ieri avete perso La Provincia di Biella? Oggi la trovate ancora in edicola

Tante notizie interessanti

Pubblicato

12 minuti fa

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ieri avete perso la provincia
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Se ieri avete perso il giornale La Provincia di Biella non preoccupatevi perché oggi, domenica 27 settembre, lo trovate ancora in edicola. Ci sono tantissime notizie interessanti, a partire dalla “querelle” legata alla pavimentazione di Piazza Vittorio Veneto, al flop dell’evento “Musica e Moda” in centro. Poi i fatti di cronaca e le notizie di sport. E tanto altro ancora…

Vi aspettiamo in edicola! Buona giornata a tutti!

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