AttualitàBiella
Ieri avete perso La Provincia di Biella? Oggi la trovate ancora in edicola
Tante notizie interessanti
Se ieri avete perso il giornale La Provincia di Biella non preoccupatevi perché oggi, domenica 13 settembre, lo trovate ancora in edicola. Ci sono tantissime notizie interessanti, a partire dalla tanto tragica quanto misteriosa morte, dopo giorni di agonia, dell’uomo investito sabato scorso alle nostre interviste. E tanto altro ancora…
Vi aspettiamo in edicola! Buona giornata a tutti!
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