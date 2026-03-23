I soldi per l’Alpàa arriveranno da Provincia e Camera di commercio. Si attendono conferme ufficiali, ma i “rumors” parlano di un intervento diretto dei due enti per salvare la prestigiosa manifestazione di Varallo.

I soldi per l’Alpàa arriveranno da Provincia e Camera di commercio

Potrebbe già risolversi, quantomeno nel giro di pochi giorni, la situazione relativa all’Alpàa di Varallo. Dopo l’annuncio degli organizzatori dell’annullamento dell’edizione numero 50, il mondo politico e imprenditoriale si è subito in moto per trovare una soluzione.

In fondo, si è detto, i 60mila euro che mancano all’appello sono tanti, ma nemmeno troppi se si considera il volume di affari che genera la manifestazione. A intervenire sarebbero soprattutto la Provincia di Vercelli e la Camera di commercio.

I due enti potrebbero mettere sul piatto una cifra importante (da quantificare) per riaccendere i riflettori sulla manifestazione. Spetterà poi al Comitato organizzatore riprendere in mano la situazione e proseguire nel lavoro che già da mesi sta impegnando i volontari. Si attendono conferme nel breve periodo.

Potrebbe intervenire anche l’Unione Montana, che subito aveva proposto di mediare tra Comune e Comitato.

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