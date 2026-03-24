Carcere Biella: agente aggredito da detenuto

Nuova aggressione in carcere a Biella ai danni di un agente in servizio. Lo spiega in una nota la UIL FP Polizia Penitenziaria Biella.

Nella giornata di lunedì, intorno alle 19.30, in concomitanza con l’orario di chiusura, presso la sezione 3° B, si è verificato un episodio di aggressione ai danni di un appartenente al personale di servizio. Un detenuto di nazionalità straniera, senza apparente motivo, ha colpito un agente con uno schiaffo.

“Fortunatamente non ha riportato conseguenze rilevanti sotto il profilo sanitario ma l’accaduto rappresenta l’ennesimo segnale di tensione e criticità che non può essere sottovalutato – si legge nel comunicato – Il ripetersi di simili episodi impone una riflessione urgente sulle condizioni operative del personale e sulle misure necessarie a garantire adeguati livelli di sicurezza all’interno dell’istituto. Si auspica un tempestivo intervento affinché vengano adottati provvedimenti concreti volti a prevenire ulteriori eventi analoghi e a tutelare l’incolumità degli operatori”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Alfredo Di Martino, segretario generale dell’UIL FP Polizia Penitenziaria Biella, che ha dichiarato: “A ciò si aggiungono forti preoccupazioni legate al continuo ripetersi di aggressioni, che stanno generando un clima sempre più difficile per il personale in servizio. Ciò che desta maggiore allarme è, in particolare, la mancata applicazione del regime di isolamento nei confronti dei soggetti responsabili di tali comportamenti, misura che risulterebbe fondamentale per ristabilire ordine e sicurezza. Si ritiene indispensabile un intervento immediato e concreto: servono cambiamenti rapidi ed efficaci che possano fungere da esempio per l’intera popolazione detenuta e contribuire a prevenire ulteriori episodi. La sicurezza degli operatori penitenziari deve rappresentare una priorità assoluta e non più rinviabile”.

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