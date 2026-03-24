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Alpini di Crocemosso piangono Piero Mello Grand

L’uomo si è spento a 88 anni

Pubblicato

9 minuti fa

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occhieppo piange salvatore olivo

Valdilana piange l’alpino Piero Mello Grand di 88 anni. Il funerale si è svolto lunedì a Crocemosso in chiesa. Lascia la moglie Tere, i figli Rosellacon il marito Lionello e Daniele con il marito Francesco. Le nipoti Katia con il marito Francesco e il piccolo Leonardo,Nicole con il marito Niccolò, gli affezionati Carmelina e Calogero.

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