I milanisti biellesi piangono Franco Baresi: 66 anni. E’ stata confermata purtroppo la morte di Franco Baresi, storico capitano del Milan che vinse tutto negli anni Novanta. Nel gennaio 2025 era stato ospite del Milan Club Biella. Era arrivato alla Libreria Giovannacci di Biella per presentare la sua autobiografia. Era stato accolto da cori da stadio “Un capitano, c’è solo un capitano”. Era stato operato nell’agosto 2025 per la rimozione di un nodulo polmonare scoperto durante un controllo medico di routine. Aveva recuperato, tanto che si era rivisto allo stadio a vedere una partita.

Le sue condizioni si sono aggravate nell’ultimo periodo.

Con la maglia del Milan ha giocato 719 partite vincendo sei scudetti e tre Coppa dei Campioni/Champions League, mentre in nazionale ha disputato 81 gare vincendo il Mondiale 1982.

La notizia è apparsa anche su la Gazzetta dello sport.

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