I Comuni della Valle Elvo in pellegrinaggio a Graglia.

«L’annuale pellegrinaggio dei Comuni della Valle Elvo al Santuario di Graglia rinnova una tradizione storica. E’ patrimonio comune di tutti i cittadini e del nostro territorio. Salire al Santuario, come dimostra anche l’ampia partecipazione di quest’anno, rappresenta non soltanto un momento rituale di spiritualità condivisa, ma anche e soprattutto un’occasione per celebrare radici comuni che includono i nostri Comuni e anche i nostri cittadini: al di là del campanile, al di là delle mille situazioni quotidiane che possono contribuire a isolarci, a farci sentire come se fossimo unici in questo mondo, vivere insieme momenti di tradizione, di fede, di spiritualità contribuisce ad attenuare il senso di solitudine.

Questo vale per le Amministrazioni, come per le persone: fare qualcosa tutti insieme, costruisce relazioni e rinsalda il senso di comunità e di appartenenza. L’appuntamento ora è per il 20 settembre, con l’anniversario della fondazione del Santuario, avvenuta 367 anni fa»; così in una nota Elena Rocchi, Consigliere regionale della Lista Civica Cirio Presidente.

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