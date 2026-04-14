Una giornata destinata a rimanere nella storia della città di Biella. Nella mattinata di sabato 11 aprile, a Palazzo Gromo Losa, si è svolta la cerimonia ufficiale che ha sancito l’ingresso del borgo del Piazzo nell’associazione I Borghi più belli d’Italia, prestigioso riconoscimento che premia il valore storico, culturale e paesaggistico del quartiere.

I Borghi più belli d’Italia: una giornata storica per Biella

Alla cerimonia hanno preso parte amministratori locali, membri delle istituzioni e delegazioni di altri borghi piemontesi già aderenti alla rete, a testimonianza del forte valore condiviso di questo riconoscimento. Presenti anche i rappresentanti dell’associazione nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”, con il presidente nazionale Fiorello Primi e il presidente regionale Paolo Gaudissard, che hanno accompagnato il percorso di candidatura e valutazione, sottolineando la qualità del patrimonio del Piazzo e l’impegno dell’amministrazione nella sua valorizzazione.

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, dichiara: “È un momento estremamente importante per la nostra città perché vede riconosciute quelle che sono le bellezze di un quartiere straordinario, che ha al suo interno aspetti architettonici di grande rilievo e palazzi storici sempre più apprezzati. Negli ultimi anni il borgo è stato ulteriormente arricchito e valorizzato, fino a diventare un importante polo culturale. Il riconoscimento rappresenta un punto di arrivo ma anche l’inizio di un nuovo percorso che potrà promuovere Biella e il Biellese in Italia e oltre i confini nazionali”.

Il Vicesindaco di Biella, Sara Gentile, commenta: “L’ingresso del Piazzo all’interno della rete dei Borghi più belli d’Italia ci permette di porre il nostro borgo in una vetrina di grande visibilità. Questo ci consente anche di entrare in una rete regionale, grazie alla quale potremo presentare progetti per valorizzarlo al meglio, promuovendo in modo coordinato il nostro patrimonio storico e

architettonico insieme a cittadini, associazioni e realtà del territorio”.

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