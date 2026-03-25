I 5 Stelle: “Anche Chiorino presenti le dimissioni”

Ieri in Consiglio regionale, il Movimento 5 Stella ha chiesto le dimissioni della vice presidente della Regione, Elena Chiorino, a seguito dei fatti sconcertanti che da giorni campeggiano sulle prime pagine di tutti i giornali. Abbiamo chiesto in ogni modo chiarimenti esaustivi, che al momento non sono arrivati e non arriveranno almeno fino alla prossima seduta di Consiglio regionale, come annunciato oggi a seguito di una riunione dei capigruppo.

Nelle ultime ore, però, si è aggiunto un nuovo tassello alla vicenda: il passo indietro del Sottosegretario alla Giustizia Delmastro, che ha appena rassegnato le dimissioni per aver “commesso una leggerezza”, di cui si è assunto la responsabilità “nell’interessa della Nazione, ancora prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. A fronte di questa decisione, non possiamo che aspettarci una presa di coscienza anche da parte di Chiorino, alla quale chiediamo un passo indietro – quantomeno per questioni di opportunità politica – nell’interesse della Regione Piemonte.

Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte

Alberto Unia, Consigliere regionale M5S Piemonte

Pasquale Coluccio, Consigliere regionale M5S Piemonte

Chiara Appendino, deputata M5S

Elisa Pirro, senatrice M5S

Antonino Iaria, deputato M5S

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