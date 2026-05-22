Attualità
I 40 anni del Master delle Fibre Nobili
Tessile
Biella celebra i 40 anni del Master delle Fibre Nobili, eccellenza internazionale nata dall’intuizione di Luciano Barbera per custodire e tramandare il sapere del tessile biellese e del Made in Italy.
Il Sindaco Marzio Olivero e il Vice Sindaco Sara Gentile hanno partecipato alle celebrazioni di un percorso formativo che, dal 1986 a oggi, ha formato professionisti del settore con uno sguardo rivolto a innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle competenze.
Un anniversario che conferma Biella come capitale della cultura tessile e della formazione d’eccellenza.
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