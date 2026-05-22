Selezioni aperte per sportivi di interesse nazionale in collaborazione con il CONI. Le discipline richieste spaziano dagli sport invernali (Sci Alpino, Biathlon, Fondo, Salto, Short Track) all’Atletica Leggera.

Carabinieri: selezioni aperte per sportivi di interesse nazionale

Roma, [Inserire Data odierna] – L’Arma dei Carabinieri apre le porte alle eccellenze dello sport italiano. È stato indetto un concorso pubblico, per titoli, finalizzato al reclutamento di 15 Carabinieri in ferma quadriennale, che entreranno a far parte del prestigioso Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri in qualità di atleti.

La procedura selettiva è strettamente riservata ad atleti di interesse nazionale formalmente riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate. I posti a concorso sono ripartiti tra le seguenti specialità e federazioni:

Sport Invernali (F.I.S.I.): 10 posti complessivi per atleti e atlete nelle discipline di Sci Alpino (Slalom Speciale, Slalom Gigante e specialità generiche), Freestyle (Big Air e Slopestyle), Biathlon (incluso Sprint 10 km), Sci di Fondo (Tecnica Classica e Libera) e Salto con gli Sci.

10 posti complessivi per atleti e atlete nelle discipline di Sci Alpino (Slalom Speciale, Slalom Gigante e specialità generiche), Freestyle (Big Air e Slopestyle), Biathlon (incluso Sprint 10 km), Sci di Fondo (Tecnica Classica e Libera) e Salto con gli Sci. Sport del Ghiaccio (F.I.S.G.): 1 posto per la disciplina Short Track.

1 posto per la disciplina Short Track. Atletica Leggera (F.I.D.A.L.): 4 posti complessivi nelle specialità dei 5000 metri, 400 metri e ostacoli (60 mt e 110 mt).

Un’opportunità per il futuro agonistico e professionale Il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri rappresenta da sempre un punto di riferimento per lo sport di alto livello in Italia, avendo supportato numerosi campioni capaci di conquistare medaglie olimpiche, mondiali ed europee. L’arruolamento offre agli atleti vincitori la possibilità di continuare la propria attività agonistica ai massimi livelli potendo contare sul supporto, le strutture e la stabilità logistica e professionale dell’Istituzione.

Informazioni, modalità e termini di presentazione Essendo un concorso per soli titoli, la valutazione si baserà sui meriti sportivi e sui risultati certificati conseguiti dai candidati in ambito nazionale e internazionale, previo superamento dei successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti per l’arruolamento nelle Forze Armate.

I requisiti di partecipazione, i limiti di età, i dettagli sulle singole quote di genere per specialità e i termini perentori per l’invio telematico della domanda sono dettagliati all’interno del bando ufficiale.

Per consultare il testo integrale del bando e inoltrare la propria candidatura, i candidati dovranno collegarsi esclusivamente al sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, nell’apposita sezione dedicata alle procedure concorsuali: www.carabinieri.it – Area Concorsi

Per informazioni e consultazione del bando: Arma dei Carabinieri – Area Concorsi Sito web: www.carabinieri.it

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