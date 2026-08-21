Ha varcato la soglia della Questura di Vercelli in preda al terrore, decisa a mettere fine a un incubo fatto di minacce di morte e persecuzioni continue.

Ha paura dell’ex e si rifugia in questura: arrestato un uomo

Protagonista della vicenda è una donna che, nella serata del 3 agosto, si è presentata all’Ufficio Denunce della Polizia di Stato per chiedere aiuto, raccontando agli agenti gli atteggiamenti aggressivi e ossessivi dell’ex compagno.

Mentre la vittima riferiva ai poliziotti i dettagli delle vessazioni subite, sul suo cellulare sono giunti nuovi messaggi intimidatori. L’uomo le notificava di essere già sotto la sua abitazione, dichiarando esplicitamente l’intenzione di volerla aggredire non appena fosse rientrata.

La risposta delle forze dell’ordine è stata immediata. Una pattuglia si è diretta verso l’immobile indicato, avviando un capillare monitoraggio della zona circostante. L’intuizione degli agenti ha trovato rapida conferma: l’ex compagno si trovava effettivamente appostato a pochi metri dall’ingresso dell’abitazione, fermo all’interno della propria automobile in attesa del momento propizio per agire.

I poliziotti sono intervenuti senza esitazione, bloccando l’uomo prima che potesse mettere in atto le proprie intenzioni e scortandolo presso gli uffici di via San Cristoforo. Nemmeno il trasferimento in Questura ha placato l’atteggiamento dello stalker: di fronte agli agenti, l’uomo ha continuato a manifestare con ostinazione la volontà di incontrare la donna.

Al termine degli accertamenti di rito, per l’aggressore sono scattate le manette. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Vercelli con la misura della custodia cautelare in carcere, in attesa del giudizio.

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