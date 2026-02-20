Gran Ballo delle Maschere d’Argento a Biella.

Grande successo domenica pomeriggio per la festa di Carnevale organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Biella in collaborazione con il Centro Dinamico. Un appuntamento atteso e partecipato che ha regalato ai presenti momenti di autentica gioia, con una straordinaria affluenza e un entusiasmo contagioso.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati i “Nonni”, che hanno saputo stupire tutti sfoggiando maschere originalissime, creative e curate nei minimi dettagli. Un tripudio di colori, sorrisi e fantasia che ha suscitato grande ammirazione e applausi, dimostrando ancora una volta come lo spirito del Carnevale non abbia età. Il pomeriggio

Ad animare il pomeriggio ci ha pensato la musica coinvolgente di Franco e i Colpi di Scena, che ha fatto ballare la sala in un clima di festa pura. Applauditissima anche la performance di Geniale Celentanino, capace di trascinare il pubblico con energia e simpatia. Non sono mancati i balli orientali e popolari proposti dai gruppi dell’UPBeduca, diretti con passione dalle docenti Cristina Martelli e Isabella Paoletti, che hanno offerto uno spettacolo elegante e coinvolgente. Ancora un momento speciale è stato donato dalla presenza delle tradizionali maschere biellesi, La Bela Ginevra e Conte del Thes, che con simpatia hanno portato in sala la storia e l’identità del territorio.

L’Assessore Isabella Scaramuzzi si è dichiarata molto soddisfatta per la riuscita dell’evento, sottolineando come l’obiettivo sia stato, ancora una volta, pienamente raggiunto: “Vedere la felicità negli occhi dei partecipanti e contribuire concretamente a contrastare la solitudine e l’emarginazione. L’Assessorato è già al lavoro per predisporre un ricco programma dedicato alla terza età, che nel corso dell’anno vedrà i nostri anziani impegnati in numerose attività sociali, culturali e ricreative, con l’intento di promuovere inclusione, benessere e condivisione. Una comunità che si ritrova e si rafforza anche attraverso momenti di festa come quello vissuto ieri.”

