Attualità
Giardino botanico di Oropa: arriva iNaturalist
Appuntamento domenica 20 settembre. Iscrizioni sono aperte
Arriva a Biella la campagna mondiale promossa da iNaturalist (social network e piattaforma di scienza dei cittadini o citizen science), che permette di registrare, condividere e identificare osservazioni di piante, animali e funghi presenti in natura) dal 18 al 28 settembre 2026 per invitare le persone a uscire, incontrarsi e osservare insieme la natura del proprio territorio.
Giardino botanico di Oropa: arriva iNaturalist
Domenica 20 settembre 2026, in mattinata, la Conca di Oropa ospiterà una passeggiata guidata dedicata alla scoperta e alla documentazione della biodiversità locale.
L’iniziativa biellese è organizzata dalla professoressa Deborah Isocrono del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino e dal Giardino Botanico di Oropa. Durante la passeggiata, i partecipanti saranno accompagnati nell’osservazione degli esseri viventi presenti nella Conca di Oropa: piante, animali, funghi e altri organismi. Le osservazioni saranno documentate con fotografie o registrazioni sonore e caricate tramite l’app iNaturalist all’interno di un progetto appositamente predisposto per l’evento e sugli altri presenti sulla piattaforma (bioBItech, Biodiversità della Valle Oropa, ecc.).
In questo modo, i dati raccolti a Oropa entreranno a far parte dell’iniziativa internazionale, contribuendo alla
conoscenza della biodiversità e collegando l’esperienza locale a quelle realizzate nello stesso periodo da
comunità e appassionati di natura in altre parti del mondo.
Per partecipare non è necessario possedere competenze naturalistiche. iNaturalist offre suggerimenti per il
riconoscimento degli organismi osservati, mentre la sua comunità può contribuire successivamente a
verificarne l’identificazione. La passeggiata sarà quindi anche un’occasione per imparare a guardare con
maggiore attenzione l’ambiente circostante e per avvicinarsi in modo semplice alla scienza partecipata.
Chi desidera prendere parte all’iniziativa è invitato a scaricare gratuitamente l’app iNaturalist, creare in
anticipo un account e aderire al progetto dedicato all’appuntamento biellese. Sono consigliati uno
smartphone e abbigliamento e calzature adatti a una passeggiata all’aperto in quota.
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