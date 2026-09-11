Arriva a Biella la campagna mondiale promossa da iNaturalist (social network e piattaforma di scienza dei cittadini o citizen science), che permette di registrare, condividere e identificare osservazioni di piante, animali e funghi presenti in natura) dal 18 al 28 settembre 2026 per invitare le persone a uscire, incontrarsi e osservare insieme la natura del proprio territorio.

Giardino botanico di Oropa: arriva iNaturalist

Domenica 20 settembre 2026, in mattinata, la Conca di Oropa ospiterà una passeggiata guidata dedicata alla scoperta e alla documentazione della biodiversità locale.

L’iniziativa biellese è organizzata dalla professoressa Deborah Isocrono del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino e dal Giardino Botanico di Oropa. Durante la passeggiata, i partecipanti saranno accompagnati nell’osservazione degli esseri viventi presenti nella Conca di Oropa: piante, animali, funghi e altri organismi. Le osservazioni saranno documentate con fotografie o registrazioni sonore e caricate tramite l’app iNaturalist all’interno di un progetto appositamente predisposto per l’evento e sugli altri presenti sulla piattaforma (bioBItech, Biodiversità della Valle Oropa, ecc.).

In questo modo, i dati raccolti a Oropa entreranno a far parte dell’iniziativa internazionale, contribuendo alla

conoscenza della biodiversità e collegando l’esperienza locale a quelle realizzate nello stesso periodo da

comunità e appassionati di natura in altre parti del mondo.

Per partecipare non è necessario possedere competenze naturalistiche. iNaturalist offre suggerimenti per il

riconoscimento degli organismi osservati, mentre la sua comunità può contribuire successivamente a

verificarne l’identificazione. La passeggiata sarà quindi anche un’occasione per imparare a guardare con

maggiore attenzione l’ambiente circostante e per avvicinarsi in modo semplice alla scienza partecipata.

Chi desidera prendere parte all’iniziativa è invitato a scaricare gratuitamente l’app iNaturalist, creare in

anticipo un account e aderire al progetto dedicato all’appuntamento biellese. Sono consigliati uno

smartphone e abbigliamento e calzature adatti a una passeggiata all’aperto in quota.

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