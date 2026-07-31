Un progetto da 83 mila euro per coinvolgere giovani tra i 15 e i 34 anni.

Generazione Biella: Giovani, Montagna e Sport

Al centro partecipazione, sport, montagna, ambiente e benessere

La Regione Piemonte ha assegnato alla Città di Biella un contributo di 65.500 euro, pari all’intero importo richiesto, per la realizzazione del progetto “Generazione Biella: Giovani, Montagna e Sport”, presentato nell’ambito del bando regionale “Piemonte per i Giovani”.

Il progetto ha un valore complessivo di 83.000 euro, con un cofinanziamento di 17.500 euro da parte della Città di Biella, e nasce con l’obiettivo di costruire un percorso strutturato rivolto alle nuove generazioni, mettendo insieme partecipazione alla vita della comunità, sport, corretti stili di vita, conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e cittadinanza attiva.

Saranno coinvolti numerosi giovani tra i 15 e i 34 anni, che non saranno semplicemente destinatari delle attività, ma protagonisti di un percorso nel quale potranno sviluppare idee, competenze e proposte per il territorio.

Il progetto prenderà il via con una visita alle istituzioni europee di Bruxelles, occasione per avvicinare i partecipanti ai temi della cittadinanza europea. Da questa esperienza nasceranno i gruppi di lavoro che, insieme alla rete dei partner, svilupperanno le attività sul territorio attraverso laboratori, incontri di progettazione partecipata ed esperienze dedicate alla scoperta del patrimonio naturalistico e culturale biellese. Il percorso si concluderà con una visita istituzionale a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla presenza del ministro Gilberto Pichetto Fratin, durante la quale i giovani potranno presentare il lavoro svolto e confrontarsi con le

istituzioni nazionali.

Una parte centrale del progetto sarà dedicata alla montagna attraverso i campus residenziali “Montagna palestra di vita”. L’ambiente alpino diventerà un vero e proprio spazio educativo nel quale i ragazzi potranno sperimentarsi attraverso trekking, arrampicata, mountain bike e

orienteering, accompagnati da istruttori qualificati e guide esperte. Alle attività sportive saranno affiancati momenti dedicati al primo soccorso e alla sicurezza in montagna, oltre a incontri su salute, alimentazione, prevenzione e benessere psicofisico.

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