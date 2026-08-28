“Prosegue la fase costituente di Futuro Nazionale e la formazione delle strutture sui territori. In pieno accordo con il Generale Roberto Vannacci comunico le nomine dei Responsabili per la Regione Piemonte.

Futuro Nazionale nomina i responsabili in Piemonte

Per il Piemonte nomino Vicario Regionale con delega alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola il Sig. Davide Titoli, Vicario Regionale con delega alla Provincia di Torino il Dott. Enrico Forzese, Responsabile dell’Organizzazione con delega alla Provincia di Biella il Geom. Guido Dellarovere, Responsabile Enti Locali la Sig.ra Cristina Patelli, per la Città di Torino l’Avv. Gianpaolo Mussano, per la Provincia di Asti l’Avv. Michele Iannotta, per la Città di Asti il Dott. Nicolò Garnarolo, per la Provincia di Alessandria il Sig. Marco Botta, per la Città di Alessandria il Sig. Evaldo Pavanello, per la Città di Casale Monferrato l’Avv. Alberto Costanzo, per la Provincia di Cuneo il Rag. Giuseppe Lauria, per la Città di Cuneo il Sig. Simone Sava, per la Città di Verbania il Sig. Luca Partesana, per la Provincia di Novara il Dott. Mauro Gigantino, per la Città di Novara l’Avv. Giorgio Fornaroli, per la Provincia di Vercelli il Sig. Giancarlo Locarni, per la Città di Vercelli il Sig. Michelino Altamura e per la Città di Biella il Dott. Alberto Monticone.

Da Nord a Sud il partito si struttura e avanza. In Piemonte, come nel resto d’Italia, mettiamo in campo il meglio per servire la Nazione e per dare agli italiani le risposte che chiedono”.

Così il Coordinatore Nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci, Massimiliano Simoni.

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