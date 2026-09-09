Un intervento rapido e risolutivo quello messo a segno dai Carabinieri della Stazione di Biella presso il centro commerciale “I Giardini”.

Furto nel negozio dei Giardini di Biella: donna rischia la denuncia

Un nuovo episodio di furto ha turbato la quotidianità delle attività commerciali del complesso cittadino, dove una donna è stata sorpresi e fermata subito dopo aver sottratto della merce dagli scaffali di un negozio.

A far scattare l’allarme è stata la prontezza dell’operatore addetto alla sicurezza dell’esercizio, che ha notato i movimenti sospetti dell’autrice del gesto, bloccandola tempestivamente e richiedendo il supporto delle forze dell’ordine. In breve tempo sono giunti sul posto i militari dell’Arma, che hanno preso in consegna la donna, identificandola come una residente nel Cossatese, classe 1959.

L’intera refurtiva asportata è stata interamente recuperata dagli agenti e subito restituita ai legittimi proprietari dell’attività commerciale. Per la sessantacinquenne restano ora da chiarire le esatte responsabilità e la posizione formale di fronte all’autorità giudiziaria.

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