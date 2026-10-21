Ammonta a circa 13mila euro il danno complessivo provocato dal furto scoperto lunedì mattina nel municipio di Borgosesia. La cifra comprende sia i beni portati via sia i danneggiamenti provocati durante l’incursione, che ha interessato diversi uffici comunali e ha avuto conseguenze anche sull’attività amministrativa.

Furto da 13mila euro in Comune a Borgosesia

Dopo le prime verifiche, nella mattinata di ieri, martedì 20 ottobre, gli sportelli e gli uffici hanno progressivamente ripreso a funzionare. Il ritorno alla normalità non è però ancora completo, soprattutto nei settori rimasti senza computer e altre apparecchiature indispensabili per il lavoro quotidiano.

Via pc, cellulari e una cassaforte

Gli autori del colpo avrebbero agito tra la notte di domenica e quella di lunedì, approfittando della chiusura del palazzo comunale. Sono stati portati via computer fissi, portatili e telefoni di servizio, compresi alcuni dispositivi utilizzati dagli amministratori e dallo staff del sindaco.

Il bottino comprende anche una cassaforte dell’ufficio ragioneria, che è stata staccata dalla propria sede e portata all’esterno. Un secondo tentativo avrebbe riguardato quella dei servizi sociali, che però sarebbe rimasta al suo posto nonostante i danneggiamenti provocati nel tentativo di rimuoverla.

L’ingresso da una zona non coperta dalle telecamere

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Borgosesia. Uno degli aspetti da ricostruire riguarda l’esatto percorso seguito per entrare e uscire dal municipio. Il punto utilizzato sarebbe un accesso laterale da via Monte Rosa, dove la copertura delle telecamere non consentirebbe di ottenere immagini decisive.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook