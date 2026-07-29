AttualitàBiellese Orientale
Furto al circolo a Mezzana Mortigliengo
Indagini in corso
Ignoti si sono introdotti la scorsa notte al circolo Laghetto di Mezzana Mortigliengo.
I malviventi hanno portato via il denaro delle machinette slot machine. Il proprietario trovando la porta forzata ha chiamato i carabinieri.
Indagini in corso.
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