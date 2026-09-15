Fungiat trovato morto nei boschi: aveva 64 anni

I familiari, non riuscendo più a contattarlo e preoccupati per il mancato rientro, avevano dato l’allarme la sera di domenica. Da quel momento era stata attivata la macchina delle ricerche in un’area montana particolarmente vasta e impervia, con l’intervento di diverse squadre specializzate.

Le operazioni erano riprese fin dall’alba di ieri con gli uomini del Soccorso alpino della stazione di Villadossola, affiancati dal Sagf di Domodossola, dai vigili del fuoco e dai carabinieri forestali. Le squadre avevano concentrato l’attività sulle alture sopra Colloro, seguendo le possibili direttrici percorse dal sessantaquattrenne.

Dopo ore di ricerche è arrivato il tragico ritrovamento nella zona dell’alpe Lut, in fondo a un dirupo. Per Roberto Bertani non c’era ormai più nulla da fare. La notizia ha trasformato in tragedia le ore di attesa vissute dai familiari, che avevano sperato fino all’ultimo di poterlo ritrovare in vita.