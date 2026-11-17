Un silenzio durato due mesi, rotto solo oggi per raccontare la paura ma soprattutto la rinascita. La consigliera comunale di Biella e dirigente del Partito Democratico, Fulvia Zago, è tornata a farsi sentire sui social per spiegare i motivi della sua lunga assenza, svelando di essere rimasta vittima di un grave incidente stradale lo scorso 14 settembre.

A causa di un improvviso guasto meccanico, la consigliera ha perso il controllo del suo scooter, finendo rovinosamente a terra. Pesantissimo il bilancio medico, che ha interessato soprattutto il lato destro del corpo: nove costole fratturate, scapola e clavicola quasi interamente scomposte, uno pneumotorace provocato da una delle schegge ossee e una serie di estese escoriazioni.

«Le prime confuse settimane sono state di dolore, di non autosufficienza, di gratitudine e anche di stupore», racconta Zago, sottolineando di averla “scampata bella” da un evento che segnerà uno spartiacque nella sua vita. Nel suo messaggio, la consigliera rivolge un sentito ringraziamento ai soccorritori – a partire dal dottor Maurizio Fiora – e a tutto il personale della Rianimazione e della Terapia Semintensiva dell’ospedale di Biella. Una struttura definita «un gioiello di umanità e professionalità», capace di commuoverla al momento delle dimissioni.

Un pensiero speciale è andato poi alla famiglia, al marito Tindaro, al figlio, ai fratelli e agli amici, oltre ai tanti messaggi di affetto ricevuti dalla cittadinanza. Oggi Fulvia Zago è in piedi e sta affrontando la riabilitazione: «Il percorso è lungo e doloroso, ma sono sulla strada giusta. L’umore è buono e resto positiva. Spero di rincontrarvi presto».

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