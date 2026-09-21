“Fulvia, ti aspettiamo e facciamo il tifo per te”. La vicinanza del Pd a Fulvia Zago dopo l’incidente. LEGGI ANCHE: Cade dalla moto: è grave Fulvia Zago

“Fulvia, ti aspettiamo e facciamo il tifo per te”

“Sono giorni di grande apprensione per tutti noi. Da quando abbiamo saputo dell’incidente, seguiamo con attenzione e con affetto le condizioni di Fulvia e il suo percorso di ripresa.

Fulvia Zago è una presenza importante per tutta la nostra comunità politica: capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale e vicesegretaria del Circolo di Biella, ma soprattutto una persona con cui in questi anni abbiamo condiviso tanto lavoro, tante battaglie e tanti momenti della vita del nostro partito e della nostra città.

Ma Fulvia è anche un’amica, e ora quello che conta per noi è fare arrivare a lei e a tutta la sua famiglia l’affetto e la vicinanza di tutto il Partito Democratico biellese e cittadino.

Conosciamo Fulvia, la sua forza e la sua determinazione. Sappiamo che il percorso richiederà tempo e pazienza, ma noi siamo qui ad aspettarla e a fare il tifo per lei.

A nome del Partito Democratico biellese e del Circolo cittadino le mandiamo un grande abbraccio, insieme all’augurio più sincero di rimettersi e tornare presto tra noi”.

Elisa Francese, Segretaria provinciale PD Biellese

Andrea Basso, Segretario Circolo PD Biella

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato