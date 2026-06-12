Fulmine ha centrato l’antenna sul tetto del cineteatro di Masserano.

Paura l’altro pomeriggio nel cuore di Masserano. Poco dopo le 15 un fulmine ha centrato l’antenna installata sul tetto del Cineteatro comunale, in pieno centro storico, a breve distanza dal Municipio e dal Palazzo dei Principi. Il forte boato è stato avvertito in gran parte del paese, richiamando l’attenzione dei residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella insieme al sindaco Andrea Mazzone.

La notizia rilanciata da www.notiziaoggi.it

La dinamica L’improvviso temporale ha provocato attimi di forte apprensione tra i cittadini. Il rumore causato dalla scarica elettrica è stato percepito anche a diversi chilometri di distanza, spingendo molte persone ad affacciarsi in strada per capire che cosa fosse accaduto. L’episodio si è verificato in una delle aree più frequentate del borgo. La presenza del fulmine sopra il tetto del Cineteatro comunale ha fatto temere possibili danni più gravi, ma fortunatamente non si registrano feriti né conseguenze alle persone presenti nella zona.

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