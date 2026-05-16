Nella mattinata di oggi 16 maggio alle ore 9:35, i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti in via 25 aprile a Castelletto Cervo per una fuga di gas.

Fuga di gas a Castelletto Cervo

Arrivati sul posto hanno localizzato la perdita che proveniva dalla valvola di un serbatoio di GPL a servizio di un’abitazione privata. Le operazioni di messa in sicurezza prevedono la bonifica in torcia con l’utilizzo di strumentazione appositamente fornita dagli Uffici Centrali e personale NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico) formato per queste tipologie di interventi.

Sul posto oltre alle squadre dei Vigili del fuoco con un’autopompa, un’autobotte, il Nucleo addetto alle operazioni e il Funzionario di servizio, sono presenti il Sindaco di Castelletto Cervo e i Carabinieri che si stanno occupando della viabilità.

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