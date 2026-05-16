– Cultura dell’inclusione, sport e partecipazione condivisa: sono questi i valori al centro della presenza di Coca‑Cola HBC Italia all’evento “100×1000 – Insieme per far correre i nostri sogni”, organizzato per celebrare i 30 anni dell’associazione ASAD Biella in programma allo Stadio La Marmora – Pozzo dalle ore 7.00 alle 18.30.

Coca Cola Hbc a fianco di Asd Biella per i 30 anni di storia

L’azienda partecipa all’iniziativa con il coinvolgimento diretto di 10 dipendenti della fabbrica di Gaglianico, protagonisti della giornata in qualità di volontari, una presenza concreta che racconta la voglia di esserci davvero, mettendo a disposizione tempo, energie e partecipazione.

I volontari affiancheranno gli atleti lungo il percorso, correndo insieme a loro una parte della maratona e condividendo l’energia della giornata; saranno inoltre impegnati nella distribuzione dei prodotti Coca‑Cola e nel supporto all’organizzazione, contribuendo così a rendere l’evento un momento accogliente, partecipato e inclusivo. Coca‑Cola HBC Italia allestisce un corner dedicato con giochi e attività ludiche – tra cui calcio balilla e trottole –, da condividere con tutti i partecipanti.

La fabbrica di Gaglianico, punto di riferimento produttivo e occupazionale dell’area, conferma così il proprio legame con il territorio; un impegno che si traduce in una partecipazione concreta e continuativa nel tempo, a sostegno di iniziative capaci di generare inclusione, condivisione e valore sociale.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di ASAD Biella nel celebrare i suoi 30 anni e di sostenere l’iniziativa 100×1000, che attraverso lo sport promuove partecipazione e condivisione. Per noi questo impegno ha un significato ancora più concreto perché tanti dei nostri colleghi vivono e lavorano in questo territorio: a testimoniarlo, 11 persone del nostro stabilimento di Gaglianico prenderanno parte alla giornata come volontari, contribuendo in prima persona a un’iniziativa di forte valore sociale. Far parte della comunità significa anche questo: esserci, insieme”, ha dichiarato Stefano Lorenzon, Direttore dello stabilimento Coca‑Cola HBC di Gaglianico.

In qualità di sponsor, Coca‑Cola HBC Italia affianca inoltre l’associazione anche attraverso un contributo economico, partecipando così attivamente alla realizzazione della giornata e alle attività previste durante l’evento, per renderlo un momento ancora più partecipato per tutti i presenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook