Calendario scolastico: lunga vacanza a carnevale per lo sci

La Regione Piemonte ha approvato il calendario scolastico 2026-2027 e ha previsto una novità destinata a interessare molte famiglie: le vacanze di Carnevale dureranno cinque giorni consecutivi. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale accogliendo le richieste arrivate dal comparto sciistico piemontese.

La curiosità è evidente: niente scuola a Carnevale e più tempo per andare sulla neve. La pausa cade infatti in uno dei momenti più importanti della stagione invernale, quando le località sciistiche piemontesi registrano una forte affluenza di turisti e possono contare su maggiori presenze.

L’allungamento della sospensione didattica nasce dalle sollecitazioni degli operatori degli impianti di risalita e delle realtà economiche legate al turismo invernale. Nelle scorse settimane il settore aveva chiesto una pausa più ampia nel periodo centrale della stagione bianca.

Secondo il comparto, cinque giorni consecutivi permettono alle famiglie di organizzare meglio soggiorni e giornate sulla neve. Per le stazioni sciistiche, invece, la misura consente di programmare con maggiore sicurezza servizi, personale, accoglienza e gestione dei flussi turistici. Sono previsti 206 giorni di lezione per gli istituti con attività dal lunedì al sabato e 173 giorni per le scuole articolate su cinque giorni settimanali. I giorni potranno essere ridotti di uno per la festa del santo patrono. Tra le sospensioni previste, quella di Carnevale assume un peso particolare per le aree alpine piemontesi. Il turismo invernale rappresenta infatti una parte importante dell’economia locale, con ricadute su occupazione stagionale, strutture ricettive, impianti, scuole sci e attività commerciali.

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