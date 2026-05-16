Asl Biella: lunedì sciopero nel pubblico impiego

Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che le seguenti Organizzazioni Sindacali hanno proclamato sciopero per la giornata di lunedì 18 maggio 2026:

˗ USI FONDATA NEL 1912: sciopero nazionale plurisettoriale di tutto il personale medico e non medico delle strutture sanitarie pubbliche del S.S.N. e regionale per l’intera giornata di lunedì 18 maggio 2026;

˗ CONFEDERAZIONE USB: sciopero generale per l’intera giornata. Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 18 maggio 2026 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

Ha aderito allo sciopero indetto dal Sindacato CONFEDERAZIONE USB: USB PI. Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l’Asl Biella di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.

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