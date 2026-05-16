Torna in paese l’appuntamento con “Pollone dal cielo”.

L’evento promosso dalla Pro loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale, andrà in scena oggi e domani a regione Cisi, l’area antistante al Lanificio Fratelli Piacenza.

Il “la” verrà dato oggi alle 17.30 con la biennale “Maratoma” che coinvolgerà gli appassionati della corsa di mezza montagna cimentarsi in una gara nella splendida cornice all’interno del Parco Burcina. Tanti saranno i premi in tome e maccagni messi a disposizione dal Caseificio Rosso di Pollone. Molte saranno anche le sorprese che verranno distribuite al termine. Il pacco gara conterrà i prodotti del territorio e verrà consegnato ai primi 150 iscritti. I proventi ricavati dalle adesioni verranno devoluti a sostegno dei progetti messi in campo dall’associazione Amici Ospedale di Biella.

Non mancherà la gara dedicata ai più piccoli la “Maratomina”, riservata ai bimbi nati dal 2015 al 2021 che, divisi in categorie alle 16 correranno in un percorso appositamente studiato dal gruppo Alpini di Pollone. Anche a loro verranno consegnati premi in formaggio offerti e confezionati da Giolito Formaggi Bra.

L’edizione di Pollone dal cielo di quest’anno riserva una novità. «La nostra Pro loco Gang – spiegano gli organizzatori – proporrà sorprese con la partecipazione delle scuole del paese e dell’asilo infantile “Emma Frassati”. Come d’abitudine non tralasciamo l’aspetto sociale; sarà presente il camper della Lilt per visite senologiche ad accesso diretto sull’unità mobile con un medico dell’ambulatorio senologico di Spazio Lilt».

La serata di oggi prevede una cena al Lanificio Piacenza curata e servita dagli Street food: Cascina piemontese, Gusti e sapori del Piemonte, Lupi di mare, la Bottega street food e Le crepes di Federico. A fare da sfondo alla festa ci sarà la musica giovane del quartetto “Quoziente inespressivo”. Si tratta di una band novarese molto preparata per concerti con repertorio pop e leggero.

Naturalmente non mancheranno le mongolfiere della Società Charbonnier di Aosta. Domani proporranno voli liberi alle 8 e alle 17. Per tutta la manifestazione sarà presente la mongolfiera vincolata adatta per chi vuole provare l’emozione del volo.

Domani voleranno anche gli aquiloni a cura del Club free vola con Edy e Paola. Tornerà anche il mercatino dell’artigianato e degli hobbisti.

Sono inoltre previsti voli in elicottero con Sky aviation a partire dalle 10. Per i più piccoli è stato organizzato lo spettacolo Framilllebolle di sapone con Francesca Manfredi». Ritorna a grande richiesta “Giochi nel Cortile”. Saranno presenti 60 postazioni di giochi d’un tempo in legno.

Oltre al bar messo a disposizione dalla Pro loco ci sarà la ristorazione continua con gli streetfood.

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