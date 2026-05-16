Attualità
Scivola lungo il sentiero del Cammino di Oropa
Sul posto il Soccorso alpino
Cammino di Oropa sfortunato per un sessantenne del Torinese che, suo malgrado, non ha potuto raggiungere la meta. Tutto a causa di un infortunio imprevisto.
Scivola lungo il sentiero del Cammino di Oropa
È successo nella tarda mattinata di giovedì 14 maggio, nel tratto di sentiero che attraversa il comune di Sordevolo. Mentre procedeva in direzione Santuario, l’uomo è improvvisamente scivolato, procurandosi una distorsione alla caviglia e una probabile frattura. In quelle condizioni, ovviamente, non poteva più procedere. Gli amici che stavano affrontando il cammino insieme a lui hanno immediatamente dato l’allarme, contattando il 112. Sul posto sono stati quindi inviati i sanitari del 118 e il Soccorso alpino.
L’escursionista è stato raggiunto dai soccorritori, stabilizzato e trasportato con apposita barella fino all’ambulanza che lo ha infine trasferito all’Ospedale degli Infermi di Biella. L’ipotesi, come detto, è che l’uomo possa essersi fratturato una caviglia, ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.
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