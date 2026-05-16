Cammino di Oropa sfortunato per un sessantenne del Torinese che, suo malgrado, non ha potuto raggiungere la meta. Tutto a causa di un infortunio imprevisto.

Scivola lungo il sentiero del Cammino di Oropa

È successo nella tarda mattinata di giovedì 14 maggio, nel tratto di sentiero che attraversa il comune di Sordevolo. Mentre procedeva in direzione Santuario, l’uomo è improvvisamente scivolato, procurandosi una distorsione alla caviglia e una probabile frattura. In quelle condizioni, ovviamente, non poteva più procedere. Gli amici che stavano affrontando il cammino insieme a lui hanno immediatamente dato l’allarme, contattando il 112. Sul posto sono stati quindi inviati i sanitari del 118 e il Soccorso alpino.

L’escursionista è stato raggiunto dai soccorritori, stabilizzato e trasportato con apposita barella fino all’ambulanza che lo ha infine trasferito all’Ospedale degli Infermi di Biella. L’ipotesi, come detto, è che l’uomo possa essersi fratturato una caviglia, ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

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