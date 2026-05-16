Troppe liti si coppia nel Biellese.

Diversi interventi ieri dei carabinieri nel biellese per liti tra coppie.

In un caso una donna ha chiamato per una lite con l’ex compagno ubriaco. Altra lite poi in casa in piena notte.

Una segnalazione poi è arrivata dal gestore si un locale che ha segnalato una lite tra una ragazza e un ragazzo ubriaco.

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