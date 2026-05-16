Attualità
Troppe liti di coppia nel Biellese
Diversi gli interventi dei carabinieri
Troppe liti si coppia nel Biellese.
Diversi interventi ieri dei carabinieri nel biellese per liti tra coppie.
In un caso una donna ha chiamato per una lite con l’ex compagno ubriaco. Altra lite poi in casa in piena notte.
Una segnalazione poi è arrivata dal gestore si un locale che ha segnalato una lite tra una ragazza e un ragazzo ubriaco.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Fuori provincia3 giorni fa
Schianto in moto: muore giovane padre di 32 anni
Fuori provincia2 giorni fa
Travolto da una pedana con 750 chili di carico, morto operaio 47enne
Cossatese3 giorni fa
Apre la portiera e centra in pieno una ciclista
Attualità3 ore fa