Frontale tra due auto a Cossato: due persone ferite

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Cossato, dove due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Amendola, nel tratto verso la frazione Spolina. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, con la strada che è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Frontale a Cossato, scontro tra Golf e Bmw

A scontrarsi sono state una Volkswagen Golf, condotta da un 25enne residente a Sordevolo, e una Bmw Serie 1, al volante della quale si trovava un 43enne residente in provincia di Vercelli.

Il giovane alla guida della Golf ha riportato lievi ferite e ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Il conducente della Bmw, invece, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono risultate gravi.

Carabinieri sul posto per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e hanno gestito la viabilità durante le operazioni.

Entrambi i veicoli sono stati successivamente rimossi dalla carreggiata. I controlli del tasso alcolemico effettuati sui conducenti hanno dato esito negativo, escludendo quindi l’assunzione di alcol da parte dei due automobilisti.

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